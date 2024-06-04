المشاهد الأولى لانهيار عقار مكون من 5 طوابق في الدقهلية.. فيديو

عرضت فضائية “سكاي نيوز عربية”، المشاهد الأولى لانهيار عقار مكون من 5 طوابق في محافظة الدقهلية التي يقطنها نحو 7 ملايين نسمة.

وانهار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبى دنيال المتفرع من شارع التجارة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وفور وقوع العقار توجهت الأجهزة المعنية وفرق الإنقاذ التابعة للحي إلى مكان العقار المنهار للبحث عن المفقودين.

كان مأمور قسم ميت غمر قد تلقى إخطارا بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع بشارع النبى دنيال المتفرع من شارع التجارة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية وعلى الفور انتقل اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية وسيارات الإسعاف والمطافئ إلى مكان الحادث، وقد تبين من الفحص أن العقار المنهار مكون من 5 طوابق بناء قديم مأهول بالسكان.

شاهد الفيديو..