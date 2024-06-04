الثلاثاء 04 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

المشاهد الأولى لانهيار عقار مكون من 5 طوابق في الدقهلية.. فيديو

اللقطات الأولى لمشاهد
اللقطات الأولى لمشاهد انهيار عقار الدقهلية

عرضت فضائية “سكاي نيوز عربية”، المشاهد الأولى لانهيار عقار مكون من 5 طوابق في محافظة الدقهلية التي يقطنها نحو 7 ملايين نسمة.

 

وانهار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبى دنيال المتفرع من شارع التجارة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وفور وقوع العقار توجهت الأجهزة المعنية وفرق الإنقاذ التابعة للحي إلى مكان العقار المنهار للبحث عن المفقودين.

txt

تفاصيل| انهيار عقار من 5 طوابق بالدقهلية.. والبحث جاري عن مفقودين

كان مأمور قسم ميت غمر قد تلقى إخطارا بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع  بشارع النبى دنيال المتفرع من شارع التجارة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية وعلى الفور انتقل اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية وسيارات الإسعاف والمطافئ إلى مكان الحادث، وقد تبين من الفحص أن العقار المنهار مكون من 5 طوابق بناء قديم مأهول بالسكان.

شاهد الفيديو..

مواد متعلقة

بيطري الدقهلية: ذبح الأضاحي في المجازر بالمجان

بيطري الدقهلية يحذر من تناول سمكة الأرنب السامة

رفع 3200 طن مخلفات صلبة بجمصة في الدقهلية

محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 187من قروض شباب الخريجين

محافظ الدقهلية يجتمع مع المسؤولين لحل مشكلات المواطنين في القطاعات الخدمية والمرافق

الدقهلية تطلق حملة نظافة وتجميل بجمصة

الجريدة الورقية