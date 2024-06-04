اقتصاد جنوب إفريقيا ينكمش بشكل غير متوقع في الربع الأول

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء اليوم الثلاثاء أن اقتصاد جنوب إفريقيا سجل انكماشا محدودا في الربع الأول من عام 2024، متأثرا بتراجع قطاعي التعدين والبناء.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي معدل موسميا، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 0.1%، على أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.5٪ (ZAGDPY=ECI)، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بنمو 0.6%.

معاناة اقتصاد جنوب إفريقيا من الركود

وقد عانى اقتصاد جنوب أفريقيا من الركود على مدى العقد الماضي بسبب انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع معدلات البطالة وعدم كفاءة الموانئ والسكك الحديدية مما أدى إلى تراجع النمو.

وانكمشت ستة من أصل 10 صناعات تتبعها هيئة إحصاءات جنوب أفريقيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بقيادة قطاعي البناء والتعدين اللذين انخفضا بنسبة 3.1% و2.3% على التوالي.

كما أثرت الخلفية القاتمة للإنفاق الاستهلاكي على نمو الربع الأول، حيث تقلص الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.3%.

ويتوقع البنك المركزي في جنوب أفريقيا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% هذا العام، قائلا في أواخر الشهر الماضي إنه يتوقع أداء أفضل في الربع الثاني.

لكن التوقعات أصبحت مشوشة بسبب الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي والتي خسر فيها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته للمرة الأولى منذ 30 عاما، ويجب عليه الآن البحث عن شريك أو أكثر في الائتلاف لحكم البلاد.

وقال جي فان دير ليند، كبير الاقتصاديين في جامعة أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا، في مذكرة بحثية: "نتائج الانتخابات غير المتوقعة تعني أن الأمور أصبحت أكثر غموضًا، وأن كل الرهانات متوقفة، وإن نتيجة التحالف الصديق للأعمال التجارية من شأنها أن تحسن الثقة ويجب أن تفتح استثمارات جديدة يمكن أن تمنح الاقتصاد ساقًا للانطلاق اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2024".

المصدر: رويترز