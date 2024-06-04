استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم بمقر الجامعة بالشاطبى، الدكتور أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة والوفد المرافق له، لمناقشة تعزيز أطر التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأسترالية.

شهد اللقاء الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة بشرى سالم مساعد رئيس الجامعة للتصنيفات الدولية، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الدولية، والدكتور أحمد عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور عصام وهبة القائم بأعمال عميد كلية الهندسة.

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة

وفى كلمته رحب الدكتور قنصوة بسفير أستراليا في رحاب جامعة الإسكندرية مؤكداً حرص الجامعة على تطوير العلاقات مع الجهات الأكاديمية الأسترالية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولفت إلى سعى جامعة الإسكندرية إلى الإرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية والبحث العلمي وتعزيز التنافسية الدولية فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف المرتفع، وإنشاء فروع للجامعات الدولية بالتعاون والتنسيق مع جامعة الإسكندرية، وتنمية الدور الأفريقى من خلال فرعى الجامعة بتشاد وجنوب السودان، ولفت إلى دعم الجامعة للبحث العلمى واتخاذ عدة إجراءات فى هذا الشأن منها إطلاق مبادرة دعم شباب الباحثين وتمويل المشروعات البحثية القابلة للتطبيق وإنشاء حاضنة جامعة الإسكندرية للتكنولوجيا Alexandria University Technology Park، ولفت أيضاً إلى اهتمام الجامعة بربط البحث العلمي بالصناعة خاصة فى مجالات المياة والطاقة والزراعة من خلال الأنشطة والبرامج التى يقدمها مركز تميز المياه بالجامعة.

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة

وأعرب سفير أستراليا عن سعادته بالتواجد في جامعة الإسكندرية ذات السمعة الأكاديمية المتميزة في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وأستراليا مؤكداً حرص دولته على تطوير التعاون العلمى والبحثى مع الجهات الأكاديمية المصرية بشكل عام وجامعة الإسكندرية بشكل خاص في مجالات الهندسة والتعدين والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة.