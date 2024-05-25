رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير اليونان بالقاهرة

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، السيد السفير نيقولاوس باباجيورجيو سفير دولة اليونان بالقاهرة، بمقر الجامعة بالشاطبى، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين جامعة الإسكندرية والمؤسسات الأكاديمية اليونانية.



حضر اللقاء الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الدولية، والدكتورة نجلاء أبو عجاج وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

السعى للارتقاء بمستوى التعليم وتعزيز التنافسية

وفى كلمته رحب رئيس الجامعة بسفير اليونان في رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية الممتدة بين البلدين، واستعرض الدكتور قنصوة خلال اللقاء استراتيجية الجامعة لدعم الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق والاقتصاد المبنى على المعرفة عبر حاضنة الجامعة للتكنولوجيا Alexandria University Technology Park والسعى للارتقاء بمستوى التعليم وتعزيز التنافسية من خلال تدويل التعليم عبر الدرجات العلمية المشتركة و المزدوجة مع كبرى الجامعات الأمريكية والأوروبية وفروع الجامعة الخارجية فى جنوب السودان و تشاد، وإنشاء فروع للجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع والمستوى التعليمي المتميز بالتعاون والتنسيق مع جامعة الإسكندرية، ولفت إلى العلاقات المتميزة وبروتوكولات التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعات كابوديستريان وويست اتيكا وبيرايوس اليونانية مشيراً إلى دور مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية الذى أقيم بتعاون مشترك بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية ومؤسستى أوناسيس وفاردينويانيس اليونانيتين معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون مع المؤسسات الأكاديمية اليونانية فى المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.

تطوير التعاون العلمى والبحثى مع الجهات الأكاديمية المصرية

وأكد سفير اليونان حرص دولته على تطوير التعاون العلمى والبحثى مع الجهات الأكاديمية المصرية بشكل عام وجامعة الإسكندرية بشكل خاص نظراً للارتباط التاريخى بين البلدين مشيداً بالمستوى المتميز لجامعة الإسكندرية فى شتى المجالات الأكاديمية، ولفت إلى تطور العلاقات السياسية بين البلدين بعد تشكيل مجلس التعاون رفيع المستوى، والذى يعد تطوراً طبيعياً وانعكاسا للإرادة السياسية لدى الجانبين بزيادة حجم ومستوى التعاون. جدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية قد استقبل خلال الأسبوع الماضي عدد من سفراء و قناصل الدول ابحث سبل التعاون .



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