الثلاثاء 04 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حزب الله ينفذ هجومًا بالمسيرات على لواء حرمون الإسرائيلي

مسيرة تابعة لحزب
مسيرة تابعة لحزب الله

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن حزب الله، أنه نفذ هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على لواء حرمون 810 الإسرائيلي في ثكنة معاليه جولاني وحققنا إصابات مؤكدة.

وأفادت وسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني بوصول رسائل دبلوماسية إلى بيروت في الأيام الماضية تحذر من تهديد بضربة إسرائيلية وشيكة.

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صواريخ حزب الله تشعل حرائق الغابات بإسرائيل.. وبن غفير يتوعد لبنان بالعودة للعصر الحجري

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بريطانيا تحذر حزب الله من ضربات إسرائيلية على لبنان

وأشار المصدر ذاته الي أن الجانب البريطاني حدّد موعداً للضربة الإسرائيلية على لبنان منتصف الشهر الجاري.

 

وفي وقت سابق؛ ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي انه تم إسقاط طائرة بدون طيار بصاروخ أرض جو أطلقه الحزب قبل قليل، هذه طائرة بدون طيار من نوع "كوخاف"، هيرميس 900.

وأشار المصدر ذاته الي إن كوخاف هي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي تمتلكها القوات الجوية الإسرائيلية، اشتعلت النيران في الطائرة وسقطت في إحدى قرى جنوب لبنان

 

وأفادت مصادر لبنانية بسقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة القصيبة قضاء النبطية جنوب لبنان.

وكان حزب الله أعلن شنّ هجوم جوي بمسيّرات ‏انقضاضيّة على التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح وذلك رداً على ‌‏استهداف العدو لدراجة نارية في بلدة مجدل سلم.

واستهدفت  المسيرات أماكن تموضع ‏واستقرار ضباط العدو وجنوده وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.

وفي وقت سابق استهدف  حزب الله اللبناني منصات القبة ‏الحديدية في مربض الزاعورة بمسيرات مما أدى ‏اشتعال النيران فيها.

كما استهدف حزب الله اللبناني ثكنة "برانيت" الإسرائيلية ‌(مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابةً مباشرةً ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء منها.

وأعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق  استهداف ‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية موقع الرمثا ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏


ووفق البيان اللبناني؛ فقد دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

 

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