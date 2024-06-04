نكشف أسباب انهيار عقار ميت غمر بالدقهلية

أصدرت محافظة الدقهلية، بيانا على انه في تمام الساعة 3 ظهر اليوم حدث انهيار لأحد المنازل القديمه بمدينة ميت غمر، والذي يقع بشارع النبي دانيال مكون من عدد 5 ادوار ووقع الإنهيار علي أثر ارتطام أحد الاوناش الخاصه بنقل الأثاث المنزلي كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به .

وأكدت المحافظة، أن النتائج المبدئية تشير الي وقوع خسائر في الأرواح وإصابات ووجه علي الفور لكافة الأجهزة المعنية بالتوجه الي موقع الحادث والتعامل معه ( الصحة - الإسعاف - الحماية المدنية ) حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل حالات الوفاه والمصابين الي المستشفي لتلقي العلاج ، كما تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ للبحث عن ناجيين تحت الأنقاض وما زال البحث مستمراً.

ووجه لرئيس مركز ومدينة ميت غمر اللواء أنور زغلول بسرعة الانتقال الي موقع الحادث ومتابعة الموقف أول بأول ، وأمر علي الفور فريق مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية) بمتابعة الموقف من خلال التنسيق مع كافة الاجهزة المعنية

وأشارت إلى أن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور للبحث عن ناجيين ونقلهم الي المستشفيات لتلقي العلاج .

وأهاب المحافظة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات او تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة ,