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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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القاهرة الإخبارية: عبور 180 شاحنة مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لغزة

كرم رجب مراسل إكسترا
كرم رجب مراسل إكسترا نيوز

قال  كرم رجب، مراسل إكسترا نيوز، إن قدوم المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم مستمرة حتى اليوم لتصل عدد الشاحنات إلى ١٨٠ شاحنة، وبذلك يرتفع الإجمالي إلى ١٢٠٠ شاحنة مساعدات إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر كرم أبو سالم.

وأكد كرم رجب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فريقًا من الأمم المتحدة هو من يتسلم هذه السيارات ثم يقوم بتوزيعها على المراكز المختلفة التابعة للمنظمات الأممية.

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وأضاف في حديثه، أن هذه المساعدات يعول عليها في إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل انتشار المجاعة بين المواطنين في قطاع غزة وتحديدا في المناطق الغربية بعد تدمير هذه المناطق من خلال القصف الصهيوني.
وتابع: "مسيرة استهدفت المناطق الشمالية من رفح، ومن ثم إصابة ٥ مواطنين، وإجمالي الهجمات التي تعرضت لها مراكز أونروا نحو ٣٥ استهدافا عسكريا مكثفا".

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