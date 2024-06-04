إعلام فلسطيني: مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه غرب رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إعلام فلسطيني، أن مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه غرب رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 29 مايو الماضي توغل وانتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في 22% من مساحة مدينة رفح الفلسطينية، مع تمركز 258 آلية عسكرية في مناطق مختلفة وعلى طول محور فيلادلفيا قرب الحدود المصرية من غرب معبر رفح حتى منطقة تل السلطان.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما بريا على مدينة رفح في 7 مايو الماضي، حيث اجتاحت دبابات وآليات عسكرية معبر رفح البري وأغلقته، واستمرت العمليات العسكرية حتى الـ29 من الشهر نفسه عندما أعلنت إسرائيل سيطرتها على محور فيلادلفيا الشريط الحدودي الإستراتيجي بين قطاع غزة ومصر.

وأوضحت صور الأقمار الصناعية توزيع الآليات العسكرية الإسرائيلية داخل مدينة رفح، حيث تمركزت نحو 15 آلية عسكرية في محيط معبر كرم أبو سالم، ونحو 15 آلية أخرى داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني. كما توزعت 29 آلية عسكرية في الأحياء الشمالية لرفح، بما في ذلك شوكة الصافي وحي السلام وحي الجنينة.