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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دي بروين يفتح الباب أمام الأندية السعودية للتفاوض معه

كيفن دي بروين
كيفن دي بروين

فتح النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الباب أمام الأندية السعودية للتفاوض معه للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال دي بروين في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام اليوم: " لا أستبعد الذهاب إلى الدوري السعودي، يجب أن أكون منفتحًا على كل شيء، نحن نتتحدث عن مبالغ لا تصدق من المال فيما قد يكون نهاية مسيرتي، في بعض الأحيان عليك أن تفكر في ذلك ".

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وأضاف: " إذا لعبت هناك لمدة عامين فسوف أكون قادرًا على كسب مبلغ لا يصدق من المال، في مقابل ذلك علي أن العب 15 عامًا في أوروبا للحصول على نفس المبلغ الذي سأجنيه من الدوري السعودي ".

وتابع: " بالنسبة لزوجتي، المغامرة أمر جيد ونجري محادثات بشكل متزايد كعائلة، لا يزال أمامي عام في عقدي ويجب أن أفكر فيما يمكن أن يحدث ".

وفي سياق متصل قال الصحفي الشهير بن جاكوبس: "الهلال سيحصل على الأولوية للتعاقد مع كيفن دي بروين إذا تم إنتقال اللاعب للدوري السعودي نظرًا لكونه ممثل كأس العالم للأندية من السعودية".

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