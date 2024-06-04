بيطري الدقهلية: ذبح الأضاحي في المجازر بالمجان

أكدت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن ذبح الأضاحي سيكون بالمجان فى المجازر الحكومية خلال أيام العيد ضمن استعدادات المديرية لموسم عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد موافقة محافظ الدقهلية.

وحرصت مديرية الطب البيطري، على بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية؛ لرفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأطباء بالمجازر، وتم تكثيف حملات المرور على المجازر بالمحافظة؛ للتأكد من صيانة وسلامة الأختام المستخدمة؛ لختم المذبوحات، بالإضافة إلى مخاطبة مجالس المدن، والوحدات المحلية؛ لعمل الصيانة اللازمة لمرافق المجازر بالمحافظة.

كما تم التنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وشرطة البيئة والمسطحات المائية؛ لتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم؛ والحد من الذبح خارج المجازر، والحفاظ على الصحة العامة لمواطني الدقهلية.

ومازالت حملات إدارة الإرشاد بالمديرية مستمرة بالإدارات المختلفة في أنحاء المحافظة؛ للتوعية والإرشاد بكل ما يخص الأضاحي من حيث شروطها، وأحكامها، وكيفية اختيارها، والطريقة الصحيحة لحفظ اللحوم، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح، ومميزات الذبح فى المجازر، وأختام اللحوم، وكيفية التفريق بين الصحيحة، والمزورة، والتأمين الصحي الشامل على الحيوانات، ومميزاته، والرد على أسئلة الأهالي والمربين.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية، وإشراف الدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور أحمد السباعي، مدير عام الوقاية، والدكتورة منال إمام، مدير إدارة الإرشاد.