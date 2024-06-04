مجانا.. عروض مسرحية للأطفال ضمن موسم نوادي المسرح بقصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من العروض المسرحية المجانية ضمن نوادي مسرح الطفل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

"بحبكم"

ويقدم فرع ثقافة بورسعيد الساعة الثامنة والنصف مساء، المسرحية الاستعراضية الغنائية للأطفال "بحبكم" للكاتب سامح الرازقي، وإخراج محمد الدسوقى، وانطلقا أمس الاثنين 3 يونيو وتستمر حتى 13 يونيو علي مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

ويقدم فرع ثقافة السويس في الساعة الثامنة مساء العرض المسرحي "حور في مدينة النور" وانطلق في 29 مايو الماضي ويستمر حتى 9 يونيو، وذلك بمركز شباب فيصل.

وفي فرع ثقافة أسوان، يشهد قصر ثقافة السباعية العرض المسرحي "ألبوم صور" تأليف هاني قدري، وإخراج عبد الرحمن أحمد موسى، كما يقام على مسرح فوزي فوزي العرض المسرحي "فى بيتنا مسرح" تأليف هاني قدري، إخراج محمد عبد المنعم، وبدأت العروض أمس الاثنين 3 يونيو وتستمر حتي 7 يونيو، وتقدم في الساعة التاسعة مساء.

ويشهد فرع ثقافة الفيوم العرض المسرحي "ماما أنا آسف" لفرقة الفيوم تأليف وأشعار سامح الرازقي وإخراج عيد عثمان ويقام في الفترة من 6 يونيو حتى 15 يونيو، وذلك على مسرح مجلس مدينة الفيوم في التاسعة مساء.

العروض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن، وتقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية بالمحافظات.

وتأتي العروض ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بها أكثر من ألف طفل وفنان.

مبادئ الإخراج وكتابة السيناريو في ورشة "ابدأ حلمك" بالإسكندرية

من ناحية أخرى ، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ورشة "ابدأ حلمك" بالإسكندرية

استهلت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "مهام مساعد المخرج" أوضح خلالها المخرج عصام حلمي، المهارات الشخصية الواجب إتقانها، مع التعريف بالفرق بين مهام عمل المخرج المساعد ومساعد المخرج.

وقدم المخرج أشرف فايق محاضرة بعنوان "مبادئ كتابة السيناريو" تناول أساسيات كتابة سيناريو فيلم، أعقبها مناقشة مفتوحة مع المتدربين حول التقنيات المستخدمة في صناعة الفيلم السينمائي من خلال عرض مجموعة من الأفلام الروائية.

وتقدم هيئة قصور الثقافة الورشة مجانا للرواد، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ومن المقرر أن تستمر الورشة حتى بعد غد الخميس، وذلك ضمن البرنامج المعد في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.