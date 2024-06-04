بعثة كوت ديفوار تصل القاهرة لمواجهة المنتخب الاولمبي

وصلت بعثة المنتخب الأوليمبي لكوت ديفوار لكرة القدم إلى القاهرة اليوم وذلك لمواجهة منتخب مصر الأوليمبي وديا يومي 7 و11 يونيو الجاري ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووصلت البعثة الإيفوارية على دفعتين ، وتجدر الإشارة إلى أن منتخب كوت ديفوار الأوليمبي اعتذر عن المشاركة فى دورة طولون بعد علمه أنها تقام لمنتخبات الشباب وترك المشاركة لمنتخب شباب كوت ديفوار الذى فاز فى أولى ودياته على نظيره شباب فرنسا بهدفين نظيفين.



وتابع محمود حرب المدير الادارى للفراعنة إجراءات وصول بعثة كوت ديفوار الأولمبية وترتيبات الإقامة وملاعب التدريب ، ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره كوت ديفوار الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساء فى أولى ودياته بمعسكره المغلق بالقاهرة ويتدرب المنتخب يوميا تخت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى.

مران المنتخب الأولمبي

وكان المنتخب الأولمبي خاض مران يوم أمس تدريبات قوية وفقرات فنية متنوعة تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وليونياردو مخطط الأحمال ، فيما قاد سيد السويركي مدرب الحراس تدريبات منفردة مع الحراس الثلاثة : حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا ونديم ، وانتهت التدريبات بتقسيمة بين اللاعبين شهدت حماس وجدية وروح عالية من الجميع.



وشهد التدريب محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب برفقة محمود حرب المدير الإداري وبعد التدريب أدى اللاعبون برنامج استشفائي فى الجيمانيزيوم مع د.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ومحمد عبد الحكيم واحمد شوقي المدلكين ، وذلك تحت إشراف د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي .



هذا وضمت قائمة اللاعبين الذين شاركوا فى التدريب كل من:

في حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا - نديم

في الدفاع: أحمد سيد - كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد - إياد العسقلاني. محمد حمدي

- خط الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد قطة - مصطفى ميسي - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - زياد كمال - على زعزع.

في الهجوم: أسامة فيصل - بلال مظهر

