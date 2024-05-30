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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المنتخب الأولمبي : لم يصلنا مخاطبات رسمية من ليفربول بموقف صلاح من دورة باريس

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي أنه لم يصل اي مخاطبات رسمية من نادي ليفربول الانجليزي برفض تواجد محمد صلاح في الأولمبياد.

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وأضاف محمود حرب خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، أن الأولوية في ضم اللاعبين للمنتخب الأول.

وأوضح حرب ان مباراة الأرجنتين تم الغائها بسبب ضيق الوقت مشيرا أن المنتخب رفض المشاركة في دورة تولون بسبب عدم تواجد المنتخبات الأولمبية بالبطولة.

وتقرر خوض المنتخب الوطني الأولمبي مواجهتين وديتين أمام نظيره كوت ديفوار خلال يومي 7 و11 من شهر يونيو المقبل بالقاهرة ، على هامش معسكره التحضيري  للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الصيف المقبل.

ويسعى المنتخب الوطني لخوض أكثر من تجربة ودية ، قبل التوجه إلى باريس خلال معسكره المقام بالقاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 يونيو.

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