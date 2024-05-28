عمر الساعي ضمن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، عن القائمة التي ستخوض فترة التوقف الدولي المقبلة خلال شهر يونيو.

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وجائت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء – علي الجابري – محمد السيد سيحا – محمد نديم.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – كريم الدبيس – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – محمد طارق – أحمد عيد – محمد مغربي – عمر فايد – إياد العسقلاني.

خط الوسط: محمود صابر – محمد شحاتة – محمود جهاد – أحمد عاطف قطة – مصطفى سعد ميسي – أحمد نادر حواش – عمر الساعي – زياد كمال – علي زعزع.

خط الهجوم: أسامة فيصل – بلال مظهر.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا مواجهتين وديتين ضد كوت ديفوار، استعدادًا لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.