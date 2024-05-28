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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمر الساعي ضمن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو

عمر الساعي
عمر الساعي

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، عن القائمة التي ستخوض فترة التوقف الدولي المقبلة خلال شهر يونيو.

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القائمة شهدت تواجد لاعب الإسماعيلي عمر الساعي في ظل تألقه اللافت للنظر..

وجائت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء – علي الجابري – محمد السيد سيحا – محمد نديم.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – كريم الدبيس – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – محمد طارق – أحمد عيد – محمد مغربي – عمر فايد – إياد العسقلاني.

خط الوسط: محمود صابر – محمد شحاتة – محمود جهاد – أحمد عاطف قطة – مصطفى سعد ميسي – أحمد نادر حواش – عمر الساعي – زياد كمال – علي زعزع.

خط الهجوم: أسامة فيصل – بلال مظهر.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا مواجهتين وديتين ضد كوت ديفوار، استعدادًا لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

 

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