رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير الامتحانات بكلية السياحة والفنادق

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024 بكلية السياحة والفنادق.

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير الامتحانات بالكلية، دون حدوث أي مشكلات أو معوقات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات خلال فترة الامتحانات، من بينها عدم اصطحاب الهاتف المحمول، داخل لجان الامتحانات.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تجري بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى مع الالتزام الكامل بالتعليمات، في إطار ملائمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.