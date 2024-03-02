أعلن كوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك التشكيل الرسمي لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي، والتي تجمعهما في الجولة 22 في دوري روشن السعودي في تمام الرابعة مساء.

تشكيل ضمك الرسمي لمواجهة الاتفاق في الدروي السعودي

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: نور الرشيدي، عبد القادر بدران، سنوسي الهوساوي، ضاري العنزي.

وسط الملعب: طارق حامد، أنتوليتش، ستانشيو، كيفين نكودو.

خط الهجوم: عبد العزيز البيشي، عبد العزيز الشهراني.

ويحتل ضمك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق الإتفاق المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وتعثر فريق ضمك بتعادل مثير أمام الفتح في الجولة الماضية ، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار مباريات الاسبوع الحادي والعشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.