ندوة توعوية عن "سلامة الأضاحي وأهمية الذبح داخل المجازر" بالشرقية

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إدارة التدريب بالمديرية بالتنسيق مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري، نفذت ندوة ارشادية وتوعوية للعاملين بها عن سلامة لحوم الأضاحي، وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

أشار وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام الدكتورة دعاء أحمد على والدكتورة إيناس نبيل الدسوقي بإدارة الارشاد بمديرية الطب البيطري، بتقديم الندوة والتي تضمنت شرحا وافيا لشروط وأحكام الأضاحي وكيفية الحصول على لحوم أضاحي سليمة وخالية من مسببات الأمراض، بجانب التعريف بكيفية تخزين وحفظ لحوم الأضحية بالتبريد والتجميد، وتم التنبيه على ضرورة الذبح بالمجازر الحكومية وخاصة بعد قرار محافظ الشرقية بفتح المجازر أمام الأهالي بالمجان، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التعاون والتنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري في عقد ندوات توعوية وارشادية للعاملين عن سلامة لحوم الاضاحي، وأهمية الذبح بالمجازر الحكومية، حفاظا علي سلامة اللحوم، ومنعا لتلوث البيئة، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، اختتمت مديرية الطب البيطري البرنامج التدريبي العملى للأطباء البيطريين المشاركين في بعثة الحج لهذا العام ٢٠٢٤م /١٤٤٥هـ والذي تم خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٣ مايو ٢٠٢٤م بمجازر ( القنايات، ههيا، الجديدة، الحسينية ) وذلك بحضور كلا من مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، ومدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ومديري المجازر المعنية لتدريب الأطباء علة الأعمال المكلفين بها أثناء البعثة، والفحص قبل وبعد الذبح، والتركيز على الأمراض الأكثر شيوعاً، والإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة خلال الفحص الطبي البيطري في تلك الحالات.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن هذا البرنامج التدريبي استهدف رفع كفاءة أداء الأطباء المشاركين من المديرية ببعثة الإشراف على الهدي والأضاحي لتقديم خدمة بيطرية متميزة، من خلال الإشراف البيطري على ذبائح الهدي والأضاحي لموسم حج ١٤٤٥ هـ/٢٠٢٤م والتأكيد على صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي.