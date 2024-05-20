لوكاس باكيتا يوافق على شروط انتقاله الى مانشستر سيتي

اكدت مصادر صحفية أنجليزية ان نجم وسط ويستهام يونايتد البرازيلي لوكاس باكيتا قد وافق على شروط انتقاله الى صفوف مانشيستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وكان لوكاس باكوايتا قريبا في الصيف الماضي من الانتقال الى صفوف مانشيستر سيتي بعد اصابة النجم البلجيكي كيفين دي بروين الا ان الصفقة توقفت بسبب التحقيقات حول قضية تورطه في المراهنات على نتائج كرة القدم واحتمالات ايقافه من قبل الاتحاد الانجليزي لكرة القدم .

وقالت صحيفة فوت ميركاتو الانجليزية ان لوكاس باكوايتا اجتمع مع مسئولين من نادي مانشيستر سيتي خلال الايام القليلة الماضية بموافقة نادي ويستهام يونايتد للاتفاق على الشروط الخاصة بتعاقده مع السيتي وبالفعل وافق الاعب البرازيلي على شروط تعاقده وفقا للصحيفة الانجليزية .

واضافت فوت ميركاتو ان نادي مانشيستر سيتي ينوي خلال الايام القليلة القادمة الدخول في مفاوضات مع ويستهام حول قيمة انتقال لوكاس باكوايتا الذي ينتهي تعاقده مع الهامرز عام 2017 الا انه يوجد شرط جزائي في تعاقده مع ويستهام يقدر ب 85 مليون جنية استرليني ويرغب مانشيستر سيتي في تقليل قيمة الصفقة الا انه في حالة عدم موافقة ويستهام سيتم استغلال الشرط الجزائي لانهاء صفقة لوكاس باكوايتا التي تعد احد اهم الصفقات التي يسعى مانشيستر سيتي لانهائها خلال الانتقالات الصيفية القادمة .