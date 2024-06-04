غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرى بنى مزار

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية ، لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية .

وتنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الأربعاء ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية دير السنقورية إحدى قرى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، على مدار يومين متتاليين 5 و6 يونية الجاري، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

جديرا بالإشارة ، إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن عن توقيع الكشف على 1314 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية البراجيل بمركز ملوى على مدار يومي 29 و30 مايو الماضي ، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا ، مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة الطبية العلاجية المجانية ،ـ في مختلف التخصصات ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 141 حالة جراحة ، و423حالة أطفال ، و 255باطنة ، و 69 نساء ، و 89 أسنان ، و 147 جلدية ، و 96 أنف وأذن ، 94 مسالك ، وإجراء 207 تحليلاً متنوعاً ، و4 حالات أشعة عادية ، 114 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لـ 8 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 8 حالات لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلي عقد ندوات تثقيف صحى لـ 116 متردداً .