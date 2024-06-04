ضبط 26 مليون جنيه حصيلة قضايا الاتجار في العملات

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 26 مليون جنيه.

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وفى سياق آخر فقد عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، سائقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بقسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب..

تعود أحداث القضية رقم 1569 لسنة 2024 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 715 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 17 فبراير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمود ع أ ع" 46 عاما، سائق، مقيم بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مخدرات للاتجار فيها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 107 أكياس لجوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه، وسلاح ناري (فرد خرطوش) للدفاع عن تجارته غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.