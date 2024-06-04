ضبط 48 بندقية خلال حملات أمنية مكبرة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (61) قضية حيازة أسلحة نارية عبارة عن (17 بندقية آلية - 31 بندقية خرطوش – 44 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (61 متهم "لـ 48 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (17) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (1,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,180 كيلو جرام لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (18 متهما "لـ 16 منهم معلومات جنائية).

وفى سياق اخر فقد شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حملات أمنية مكبرة خلال24 ساعة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2861) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (19) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (167) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (5) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وفي سياق اخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة سائق ميكروباص مُدانٍ بالتعدي على ضابط مرور بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.أ أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المجني عليه مقدم الشرطة والضابط بالإدارة العامة للمرور.

وجاء ذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسجيل مخالفة مرورية ضده، بأن باغته حينما أدركه واقفاً أمام سيارته لتسجيل مخالفة مرورية ضده.

وجاء ذلك بأن قاد السيارة بسرعة جنونية صوبه، مُتمكناً من صدمه بذات السيارة طارحاً إياه أرضاً مُعتلياً جسده بسيارته ماراً بها فوق بدنه محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.

ألقت مباحث مركز شرطة بنها القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، وسلاح ناري فى قرية جمجرة، التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد رئيس مباحث المديرية يفيد وصول معلومات من المصادر السرية لرئيس مباحث مركز بنها عن قيام أحد المسجلين خطر بحيازة كمية من المخدرات، وسلاح ناري، فى قرية جمجرة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، وأكدت التحريات صحة المعلومات.

وبتقنين الإجراءات تمكن النقيبين أحمد عمارة، ومحمد رمضان، معاونى مباحث مركز شرطة بنها من القبض على المتهم "س ب"، مقيم في قرية جمرة، ومطلوب تنفيذ أحكام 3 قضايا جنائية تتعلق بتهريب المخدرات والسرقة، وكان بحوزته كمية من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات ، أقر بحيازته لها بقصد الإتجار في المخدرات.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.