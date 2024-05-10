اتحاد جدة ضد الإتفاق.. تشكيل العميد المتوقع في الدوري السعودي

يلتقي اتحاد جدة مع الإتفاق مساء اليوم الجمعة في الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يهدف اتحاد جدة للعودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته المفاجئة أمام أبها بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة الماضية، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية لهذا الموسم.

لم يستطع اتحاد جدة تحقيق الفوز منذ ثلاث مباريات بعد سقوطه أمام الشباب بثلاثية مقابل هدف، قبل تلقي الهزيمة مجددا من الهلال بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدها سقط أمام أبها.

يسعى اتحاد جدة إلى مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز من أجل حصاد الثلاث نقاط للمنافسة على مقعد آسيوي في الموسم المقبل بعدما تراجع الفريق إلى المركز الخامس.

يأتي اتحاد جدة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ولديه في رصيده 50 نقطة بعدما شارك في ال30 مباراة فاز في 15 لقاء وخسر 10، وتعادل في خمس مواجهات آخرين.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الإتفاق:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، حسن قادش، تركي آل جادي.

في خط الوسط: فيصل الغامدي، نجولو كانتي، أحمد الغامدي

في خط الهجوم: صالح العمري، روماريو، جواو فيليبي.

وتبدأ مباراة اتحاد جدة والاتفاق في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة، العاشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قنوات SSC عبر قنواتها.