الثلاثاء 04 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلى يقرر تمديد عقدى مروان عطية وعبد القادر ونقلهما للفئة الأولى

مروان عطية
مروان عطية

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد استقرت على تمديد عقود الثنائي أحمد عبدالقادر ومروان عطيه مع تعديل عقودهم بعد الاداء الجيد الذي يقدموه مؤخرا.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الثنائي الذي ستنتهي عقودهم بنهايه الموسم المقبل سيتم رفعهم من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ليصل راتب كل لاعب إلى ١٢ مليون جنيه في الموسم.

txt

شوبير يكشف موقف أفشة من الرحيل عن الأهلي

txt

شبانة يكشف سبب توقف مفاوضات الأهلي مع زين الدين بلعيد

شبانة يكشف سبب توقف مفاوضات الأهلي مع زين الدين بلعيد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن توقف مفاوضات النادي الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة بسبب طلب اللاعب والنادي برفع قيمة الصفقة.

وقال شبانة أن إدارة الكرة بالأهلي كانت قد توصلت لاتفاق مع النادي لضم اللاعب مقابل ٧٥٠ ألف دولار وعدم استخدام الشرط الجزائي البالغ ٦٠٠ الف دولار احتراما للنادي الجزائري إلا أن فوجئ بطلب اتحاد العاصمة رفع قيمة الصفقة إلى مليون دولار.

وأكمل شبانه بأن اللاعب نفسه طلب رفع قيمة قده إلى ٧٠٠ الف دولار في الموسم بالرغم من الاتفاق معه على الحصول على ٥٠٠ الف دولار.

واتم شبانة باه وصول بعض العروض الأخرى للاعب هو ما جعله هو وناديه طلب زيادة المقابل المادي وهو ما رفضه الأهلي للتتجمد الصفقة مؤقتا.

الجريدة الورقية