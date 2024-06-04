الصحفيين تكرم الزميل حازم العبيدي المحرر البرلماني بالوفد بجائزة الصحافة المصرية

ضمن حملة الماجستير والدكتوراه

كرمت نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي حازم العبيدي ، المحرر البرلماني بمؤسسة الوفد الإعلامية ، في الاحتفالية التي أقيمت اول امس الاثنين لتكريم أعضاء النقابه الحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه بقاعة محمد حسنين هيكل ، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين ، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابه وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وأكد الكاتب الصحفي حازم العبيدي بأن التكريم هو وسام شكر و تقدير من نقابة الصحفيين لابنائها ، ودافع كبير لأبناء الجماعه الصحفيه بضرورة الاستمرار والسعي في محراب العلم ، ودافع بضرورة التحصيل بالحصول علي اعلي الدرجات العلمية ، واجتياز الدورات التدريبيه والتثقيفية .

وتابع العبيدي بان تكريم النقابه اليوم هو تقليد راقي ومستحسن نشكر الاستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين والاستاذ جمال عبد الرحيم السكرتير العام وجميع أعضاء مجلس النقابة في إصرارهم علي إقامته في كل عام ، تشجيعاً للصحفيين النوابغ والساعين الي الوصول افضل الدرجات العلمية.

وتقدم العبيدي بالشكر الي قيادات جريدة الوفد ورئاسة التحرير الذين كان لهم دور كبير بتشجيع شباب الصحفيين وتذليل العقبات الحصول علي اعلي الدرجات العلمية.

وكانت نقابة الصحفيين قد كرمت الصحفي حازم العبيدي بحصوله علي درجه الماجستير في القانون العام والخاص من كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا.