ملابسات العثور على جثة فتاة عارية في المعصرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة فتاة داخل جوال في أحد شوارع منطقة المعصرة جنوب القاهرة .

وقال مصدر أمني إن قسم شرطة النهار تلقي بلاغ بالعثور على جثة فتاة ملفوفة داخل جوال ، وانتقلت قوة أمنية لمسرح الجريمة وتم العثور على الجثة، ودلت المعاينة أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها ويظهر على الجثة آثار تعذيب وخنق وجروح بمناطق متفرقة بجسدها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة وتم نقل الجثة للمشرحة.



تجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة للوصول لهوية المجني عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وفي واقعة آخرى..أقرا عاطلان بممارستهما نشاط إجرامي بإنشائهما الصفحة المشار إليه للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على إستخراج شهادات جامعية معتمدة مقابل مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إدعى خلالها القائمين على إداة الصفحة قدرتهم على إستخراج شهادات جامعية ومؤهلات دراسية "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من ( شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة) وكذا قيامهما بإدرة أدكاديمية "غــيـر مرخصة" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصـر بالقاهرة والترويج والإعلان عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمنح عملائهما شهادات دراسية من الخارج منسوبة لكيان وهمى ، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية عن طريق المحافظ الإلكترونية ، وبحوزتهما (أكلاشيه خاص بكيان تعليمى وهمى - 5 هواتف وخطوط محمولة بفحصهم تبين أن 4 منهم خاصين بالمحفظة الإلكترونية وتحتوى على آثار ودلائل على نشاطهما الإجرامى) .