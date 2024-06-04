تضعها البرازيل تحت حراسة مشددة.. 4 ملايين دولار لأغلى بقرة في العالم (فيديو)

يتجاوز عدد أبقار البرازيل عدد السكان، حيث يتجاوز عددها 235 مليون رأس، ولكن من بين هذه الأبقار سلالة استثنائية "فياتينا"، تتميز بالفراء الأبيض اللامع والحدب المحدب، وتتمتع "فياتينا" بمقاومة عالية لدرجات الحرارة المرتفعة.

وتتسم"فياتينا" بالقدرة على مواجهة قسوة الشتاء والقدرة على تناول طعام رخيص منخفض الجودة بسبب التمثيل الغذائي النشط في الجسم، فهي مقاومة للعديد من الالتهابات الطفيلية بسبب الملمس الكثيف للقشر، مما يجعل من الصعب على الحشرات الماصة للدم اختراقها.

ويطلق عليها اسم "فياتينا 19"، وتعيش تحت المراقبة المسلحة بالبنادق وكاميرات المراقبة وتحت الحماية الشخصية لرجل مسلح في مزرعة في أوبيرابا، ميناس جيرايس، وهي أغلى بقرة تباع في المزاد، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

تقدر قيمتها الإجمالية بـ 4.1 مليون دولار، وهو أعلى بثلاث مرات من الرقم القياسي السابق الذي سجلته شركة هولشتاين للماشية في فيرمونت عام 1985.

فياتينا -19 هو نتاج ما يسمى بـ "علم الوراثة مو" ، والذي يتضمن زرع أجنة فردية لأبقار بديلة، تسمى "البطون المستأجرة"، وتحسين الثروة الحيوانية عن طريق بيع واستنساخ أفضل السلالات في مزادات عالية المخاطر، هذا الإنتاج هو تجسيد لطموحات البرازيل في مجال تربية الحيوانات.

ويراهن مربي الماشية في المنطقة على أن فياتينا -19 والأبقار الكبيرة الأخرى هي المفتاح لتطوير الإنتاج في البرازيل، التي تعد بالفعل أكبر مصدر للحوم البقر في العالم.

وتم بيع بويضاتها بالفعل إلى بوليفيا، لذلك وفقا لأحد مالكيها، ني بيريرا، الذي يحاول توسيع ثروته في تربية الحيوانات ، فإن بقرة فياتينا 19 تحمل لأول مرة، ويريد أيضا تصديرها إلى الإمارات العربية المتحدة والهند والولايات المتحدة.