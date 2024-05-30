رئيس مركز طامية بالفيوم يلتقي مسئولي الطب البيطرى والصحة والتموين

عقد المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء إجتماعا مع مسئولي الطب البيطري استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة سير العمل وتشديد الرقابة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندس ناجي سعد نائب رئيس المركز لشئون القرى، والدكتورة عبير السيد مدير إدارة الطب البيطري، والمهندس صلاح حلمي مدير إدارة تموين طامية التموي ،والدكتورة نشوى رحيم مدير الإدارة الصحية بمركز طامية، والمهندس صابر إبراهيم مدير إدارة البيئة والمهندس أسامة رجب مدير إدارة الاشغالات بالمركز.

وأوضح رئيس مركز ومدينة طامية أن الاجتماع تناول الوقوف علي مدى سير العمل وتشديد الرقابة على الجزارين بمركز طامية ومدي الإلتزام من كافة الجزارين بالذبح داخل السلخانه المخصصة لهم، ووجه رئيس المركز جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي جزار يخالف التعليمات.

رئيس مركز ومدينة طامية يتفقد مبنى السلخانه ويوجه بصيانتها

وفي سياق متصل تفقد رئيس مركز ومدينة طامية، بحضور المهندس ناجي إبراهيم نائب رئيس مجلس مدينة طامية لشؤون القرى، واللجنة المشكلة من الطب البيطري والصحه والتموين، وذلك للوقوف على جاهزية ( السلخانه) للاستعداد لعيد الاضحى المبارك ومتابعة سير العمل بها والوقوف على المعوقات والصعوبات التي تواجه الجزارين.

وخلال الجولة وجه رئيس المدينة بتوفير خزانات المياه وتزويدها بكشافات إنارة وتمهيد المدخل الرئيسي وصيانته، وذلك لإستقبال كافة سيارات نقل المواشي إلى السلخانه حتى تكون على استعداد تام لإستيعاب اي عدد بداخلها.

وشدد "فتيح"، بضرورة التزام كافة الجزارين بإعلان سعر ونوع المذبوحات التي يتم بيعها بمحال الجزارة، "بلدية – مستوردة"، موجهاً مدير الإدارة التموينية، بالتنسيق مع مسئولي جهاز حماية المستهلك، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجزارين الذين يقومون بغش اللحوم البلدية بالمستوردة، كما وجه بالتنسيق مع عدد من التجار وكبار مربي الماشية، لفتح شوادر لبيع اللحوم البلدية والمستوردة بالمناطق الشعبية ذات الكثافات السكانية العالية بمختلف مراكز المحافظة، مع تكثيف الحملات الرقابية على الجزارين للتأكد صلاحية اللحوم وضمان خلوها من الأمراض حفاظا على صحة المواطنين.