بيطري الدقهلية يحذر من تناول سمكة الأرنب السامة

حذر أطباء بيطريون بالدقهلية، من من خطورة تناول سمكة الأرنب وهى سمكة سامة ، مؤكدين أنها تسبب الوفاة فور تناولها بساعات قليلة.

وأكد الأطباء أن هذه السمكة وتسمى "الأرنب" لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب وهي شديدة السمية وسمها قاتل وتتواجد كثيرا مع سمك البساريا وسمها يسبب شللا في الجهاز التنفسي.

وأوضحوا سمكة الأرنب السامة تعرف بأسم "القراض" أو "سمكة النفيخة" أو "السمكة المنتفخة" (Pufferfish)، وهي تحتوي على سم قاتل يعرف باسم "تيترودوتوكسين"، هذا السم يمكن أن يكون قاتلاً للإنسان، و لا يوجد مصل مضاد له حتى الآن.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السعيد رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة أجا البيطرية سابقا أن هذا النوع من الأسماك قادم من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر المتوسط.

وأشارإلى أن سمكة الأرنب تتميز بجسمها المنتفخ القادر على التمدد والإنتفاخ عند الشعور بالخطر والسمكة لها جلد خشن وتحتوي على أشواك قصيرة، ولها ألوان متنوعة وغالبًا ما تكون بنية أو رمادية مع بقع وأشرطة مختلفة، هناك حوالي 120 نوعًا من سمكة الأرنب، وتتواجد في البحرين الأحمر والمتوسط، وبعض الأنواع يمكن أن تعيش في المياه العذبة.

ونوه السعيد، أن سمكة الأرنب السامة تعرف بجلدها الرمادي، وطولها الذي يصل إلى 53 سم، وتمتلك عيونا داكنة، وتحتوي على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد واللحم.

وأضاف أن أعراض التسمم تبدأخلال 20 دقيقة إلى ساعة، ويتسبب سمها في الوفاة خلال 6 - 8 ساعات، وتشمل أعراض التسمم ضيق التنفس، وشلل العضلات، وإسهال وغثيان وقيئ ، وانخفاض في معدل ضربات القلب.

وأستطرد السعيد وتختلف أعراض التسمم من شخص لآخر، قد يصاب الشخص المصاب بألم في البطن، تقيؤ، ظهور طفح جلدي، نمنمة حول الفم أو حتى حول الأطراف، هبوط حاد في ضغط الدم، ضعف عضلات التنفس أو حتى شلل في العضلات نفسها والذي قد يؤدي إلى الوفاة .

وحذرت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، من تناول هذا النوع، مؤكدة بأن سمكة الأرنب من أخطر انواع الأسماك في العالم، مشيرة إلى أن حالات التسمم الناتجة عن تناول السمكة لا يوجد له مصل مضاد . ونصحت بتجنب تناول أسماك غير مضمونة المصدر، وعدم البحث عن أرخص الأنواع .وأضافت أن " البعض يقوم بسلخ سمكة الأرنب وبيعها على شكل قطع فيليه فلا يتمكن من التعرف عليها شكلا وتباع بأرخص الأسعار..وإذا تم تنظيف السمكة وسلخها في وجود الغدد السامة سيصاب لحم السمك فورا بالسم".