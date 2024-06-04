النني بعد رحيله عن آرسنال: قلبي انكسر

تحدث محمد النني نجم آرسنال السابق بعد رحيله عن صفوف الجانرز حيث أعلن النادي نهاية رحلته مع صفوف المدفعجية، مؤكدا أن حزين للغاية لنهاية فترته مع الفريق اللندني.



قال النني في تصريحات لموقع آرسنال الرسمي: أحب هذا النادي كثيرا وأحب الجماهير وأحب أي شيء يتعلق بأرسنال، ولهذا السبب رفضت نزول الملعب عقب مواجهة إيفرتون.



وتابع: لقد تعرض قلبي للكسر في آخر مباراة لي مع ارسنال، مما دفعني الأمر لعدم النزول لأرضية الملعب عقب نهاية اللقاء بسبب الحزن الشديد الذي مررت به.



وواصل النني: سأظل مشجع لآرسنال حتى بعد رحيلي عن النادي، كما سأحرص على التواجد في مدرجات الإمارات.



وأشار: أنا متأكد من أنهم سيحظون بعام رائع العام المقبل أيضاً لأنهم يستحقون ذلك.



وتابع: محمد النني: لم يسبق لي أن رأيت مجموعة من اللاعبين بهذه الطريقة، الجميع يدعمون بعضهم البعض ويحبون بعضهم البعض، ويعملون كعائلة، سأفتقدهم لقد كانوا أصدقائي لفترة طويلة.



وواصل: سنكون أصدقاء إلى الأبد، سأدعمهم الآن أمام التلفاز، وفي بعض الأحيان سأحضر إلى الملعب لمشاهدتهم.



وأختتم تصريحاته: لقد لعبت مع ميكيل لمدة ستة أشهر قبل أن يعتزل ويصبح مدرباً، لقد استمتعت باللعب معه وهو يدربني لأنني تعلمت منه الكثير، أقدر كل ما فعله من أجلي ومن أجل هذا النادي.

