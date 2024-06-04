الثلاثاء 04 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النني بعد رحيله عن آرسنال: قلبي انكسر

محمد النني
محمد النني

تحدث محمد النني نجم آرسنال السابق بعد رحيله عن صفوف الجانرز حيث أعلن النادي نهاية رحلته مع صفوف المدفعجية، مؤكدا أن حزين للغاية لنهاية فترته مع الفريق اللندني.

txt

ضياء السيد : النني إضافة للأهلي حال إنضمامه

txt

محمد النني يقترب من العودة للأهلي


قال النني في تصريحات لموقع آرسنال الرسمي: أحب هذا النادي كثيرا وأحب الجماهير وأحب أي شيء يتعلق بأرسنال، ولهذا السبب رفضت نزول الملعب عقب مواجهة إيفرتون.

وتابع: لقد تعرض قلبي للكسر في آخر مباراة لي مع ارسنال، مما دفعني الأمر لعدم النزول لأرضية الملعب عقب نهاية اللقاء بسبب الحزن الشديد الذي مررت به.

وواصل النني: سأظل مشجع لآرسنال حتى بعد رحيلي عن النادي، كما سأحرص على التواجد في مدرجات الإمارات.

وأشار: أنا متأكد من أنهم سيحظون بعام رائع العام المقبل أيضاً لأنهم يستحقون ذلك.

وتابع: محمد النني: لم يسبق لي أن رأيت مجموعة من اللاعبين بهذه الطريقة، الجميع يدعمون بعضهم البعض ويحبون بعضهم البعض، ويعملون كعائلة، سأفتقدهم لقد كانوا أصدقائي لفترة طويلة.

وواصل: سنكون أصدقاء إلى الأبد، سأدعمهم الآن أمام التلفاز، وفي بعض الأحيان سأحضر إلى الملعب لمشاهدتهم.

وأختتم تصريحاته: لقد لعبت مع ميكيل لمدة ستة أشهر قبل أن يعتزل ويصبح مدرباً، لقد استمتعت باللعب معه وهو يدربني لأنني تعلمت منه الكثير، أقدر كل ما فعله من أجلي ومن أجل هذا النادي.
 

مواد متعلقة

ضياء السيد : النني إضافة للأهلي حال إنضمامه

محمد النني يقترب من العودة للأهلي

والد النني: الأولوية للأهلي.. وأتمنى رؤيته في كأس العالم للأندية 2025

النني ومحمد صلاح على رأس قائمة منتخب مصر في معسكر يونيو

ضياء السيد يطالب محمد النني باستكمال رحلته الاحترافية في الدوري الإنجليزي

الأرقام تُجيب.. ما قدمه النني مع آرسنال في الدوري الانجليزي بعد اعلان الرحيل

محمد النني يودع جماهير آرسنال في مباراة إيفرتون

مجدي عبدالغني: محمد النني أفضل من إمام عاشور
الجريدة الورقية