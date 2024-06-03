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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد النني يقترب من العودة للأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، أن محمد النني والذي أعلن رحيله عن أرسنال في وقت سابق يقترب بقوة من العودة للنادي الأهلي.

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وكان عقد محمد النني قد انتهى مع ارسنال الانجليزي بنهاية موسم 2023/2024 بعد رحلة طويلة مع الجانرز، ليبحث النجم المصري عن تجربة جديدة.

وأكد شبانة على أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء لا ينقصها سوى موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على اتمام الصفقة.

واستكمال شبانة : اللاعب يرى أن الأهلي أفضل بوابة للعودة للمنتخب بالإضافة للمشاركة في كأس العالم محط أنظار العالم أجمع، كما أن مارسيل كولى من أهم أولوياته هي استقطاب لاعبين وسط

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