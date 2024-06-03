ضياء السيد : النني إضافة للأهلي حال إنضمامه

أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق، أن فوز منتخب مصر في المباراتين القادمتين على بوركينا فاسو وغينيا بيساو مهم للغاية، وحصد النقاط الـ6 هام للغاية، مطالبًا باللعب بقوة وعدم الاستهتار وتفادي أي سيناريوهات غريبة، مشيرًا إلى أن اختيار عمر كمال عبدالواحد للانضمام للمنتخب قرار مثالي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كان من المفترض وجود عمر كمال مع المنتخب المصري منذ فترة طويلة، والملف الطبي بالنسبة لـ فتوح كان مقلق من قبل انضمامه للمعسكر، وكان لابد من وجود ايضا كريم حافظ وكريم فؤاد وبعض اللاعبين، وهو لم يقوم بالنظر إلى خيارات آخرى مثل لاعبين في المنتخب الأوليمبي".

وأضاف: "كان يجب على حسام حسن، أن يتابع عدة لاعبين في الدوري ويتحدث مع مدربي الأندية، ويهتم بكل التفاصيل من أجل اختيار عناصر تصلح للانضمام لمنتخب مصر، وهناك عناصر من الممكن تحضيرها للمستقبل مثل محمد حمدي ومروان داوود في إنبي، وكذلك حسين السيد لاعب المصري، وهو لاعب منتخبات وسبق له الانضمام لمنتخب الشباب وسيؤدي بشكل جيد في لقاء بوركينا فاسو من الناحية الهجومية على استاد القاهرة".

وأكمل: "لابد من توسيع الدائرة في الاختيارات خصوصا في المراكز التي تعاني من النقص، ويجب تحضير بعض العناصر بالكلام مع اللاعبين وأنديتهم وبحث امكانية الاستعانة بهم مستقبلا، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر من أجل حصد النقاط القادمة في المباراتين".

وتطرق للحديث عن صفقة الأهلي المحتملة محمد كوناتي، وقال: "لم أشاهد اللاعب البوركيني، ومن الوارد أن يكون هناك متابعة للمهاجم من جانب ادارة الاسكاوتنج بالقلعة الحمراء، ومحمد كوفي مدير منتخب بوركينا فاسو جاء إلى مصر لاعبًا ناشئًا، وكنت أقود فريق (شباب الأهلي) وجاء للاختبار في النادي، وقولت رأيي وقتها أنه لا يصلح للعب في الوقت الحالي مع الفريق الأول، وانضم لـ بتروجت، ثم لعب في عدة أندية محلية".

وتابع: "سنتابع مستوى محمد كوناتي في اللقاء المقبل، والأهلي بكل تأكيد في حاجة لمهاجم قوي، والتفكير في المرحلة المقبلة سيكون مختلف في ظل اللعب ببطولات كبرى تضم منافسين أقوياء، ولا نريد أن نكون مجرد ضيوف شرف، كما أن الفريق يرغب في الاستمرار بحصد المزيد من البطولات المحلية والقارية".

وأشار إلى أن محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، من ضمن الأزمات التي يتم إثارتها بشكل مستمر عبر السوشيال ميديا ووسائل الاعلام، وكل مشكلة تأخذ يومين ثم نبدأ في أزمة آخرى مثل مشكلة كهربا والمتحدث الرسمي بنادي الزمالك، وأفشة لاعب جيد ومحترم، ولابد أن يكون حريصًا من أي تصريحات مثيرة حتى لا يتم تفسيرها بشكل خاطئ.

وأضاف: "النني لاعب جيد ومفيد، ومثال للمحترف المميز، وهو إضافة مهمة لأي نادٍ، وأتمنى استكمال احترافه في الدوري الانجليزي، وسيكون مفيد للنادي الأهلي بكل تأكيد من الناحية الفنية في ظل امتلاكه خبرات كبيرة بعد قضاء 8 مواسم في آرسنال، والنني هو أكثر لاعب دائمًا قريب من زملائه في الملعب ويمتلك حلول ورؤية جيدة داخل المستطيل الأخضر، ويمنح فريقه دائما الاستحواذ، وظهر مع منتخب مصر في وجودنا بشكل جيد.. وسيكون صفقة جيدة للأهلي وينضم بدون خوف من اي شئ".

وختم تصريحاته قائلا: "الأهلي في حاجة دائما لوجود لاعبين مميزين لأنه يسعى لمزيد من البطولات، والنادي دائما ينظر للإمام، ويجب على كل الأندية التعلم من الأهلي، والاستمرار في التطور الاقتصادي، ومجالس إدارات النادي عبر التاريخ تستحق الاشادة خصوصا المجلس الحالي بقيادة الخطيب الذي كان يحلم دائما بوجود استاد خاص للنادي".