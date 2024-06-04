دمياط تبحث محاور المخطط المرورى لشارعى صف 1 وصف 4 برأس البر

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محاور المخطط المرورى لشارعى صف 1 وصف 4 بمدينة رأس البر.

جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع بحضور وليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، والعميد حاتم طه مدير إدارة المرور، والمهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق.

وناقشت المحافظ دمياط، آلية التنفيذ لوضع خطة محددة لتنظيم الحركة المرورية بالشارعين والشوارع الفرعية المحيطة بالمنطقة، والتى تبدأ من شارع المديرية وصولاً إلى منطقة اللسان وفى هذا السياق.

وضع معايير محددة لتحقيق السيولة المرورية

أكدت محافظ دمياط على وضع معايير محددة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة والتى تشهد كثافة عالية.

محافظ دمياط توجه بوضع إرشادات توضح اتجاهات الحركة لقائدى المركبات

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على سرعة التنفيذ مع مراعاة طبيعة المنطقة، ووضع إرشادات مرورية توضح اتجاهات الحركة لقائدى المركبات.