محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد بالمراكز والأحياء لاستقبال عيد الأضحى

خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين..

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع المراكز والأحياء وجميع المديريات الخدمية وشركات المرافق لاستقبال عيد الأضحى المبارك وإتخاذ جميع التدابير اللازمة كل في نطاقة وإلغاء الإجازات وتفعيل غرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لضمان لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وأكد محافظ أسيوط على انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وغرف العمليات في جميع المراكز والأحياء والمديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار ال 24 ساعة وتخصيص خطوط ساخنة على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج الواتس والتليجرام رقم (01066628906) لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أى بلاغات، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى معها.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري، برفع حالة الطوارئ بالمديرية، والاستعداد الجيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفتح جميع المجازر الحكومية خلال أيام العيد لذبح الأضاحي بالمجان، وتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، وعدم ذبح الأضاحي بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة مع مديرية ومباحث التموين، وحماية المستهلك، والصحة، لمراقبة الأسواق ومحلات الجزارة وعرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن.

وشدد اللواء عصام سعد، على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولًا بأول، مشددًا على التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة والإسعاف على مدار الساعة لأي أحداث طارئة.

وكلف محافظ أسيوط، مدير الإدارة العامة للمواقف، بمتابعة سير إنتظام العمل بمواقف السيارات "السرفيس - نقل الركاب" بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من توافر السيارات بأعداد كافية خلال إجازة العيد، وإلزام السائقين بتطبيق تعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى.

رفع درجه الاستعداد بالمرافق في أسيوط

وأشار المحافظ، إلى إنه أصدر تعليماته برفع درجه الاستعداد بقطاعات المرافق ( المياه - الصرف الصحي - الكهرباء -الغاز) ويستمر العمل بكافه القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحليه بنطاق المحافظه على مدار 24 ساعه لسرعه التجاوب الفورى مع أيه أعطال أو أحداث طارئه واتخاذ إجراءات حلها فورا بالإضافة إلى نشر اللجان المرورية الثابتة والمتحركة على المحاور والطرق الإقليمية السريعة لضبط حركة مرور السيارات خاصة مع نشاط حركة السفر من وإلى المحافظة قبل وأثناء عيد الأضحى إلى جانب دورهم في تنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية ومحيط الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل لضمان انسياب الحركة المرورية خلال عطلة العيد وعدم حدوث اختناقات.

وكلف محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات التى تعوق المارة للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين بما يوفر للمواطنين سبل الراحة والسلامة والحفاظ على المظهر الحضاري والتأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع أنحاء المحافظة فضلا عن المتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأيه تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقًا للقانون وكذا الاستجابة الفوريه لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخي أو إهمال.