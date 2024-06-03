"ثقافة الشيوخ": مدبولي قضى فترة صعبة.. وتعامل الحكومة بروح القطاع الخاص مطلب مشروع

كشف الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي الذي تم تكليفه بها من قبل الرئيس السيسي.

وأضاف محمود مسلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة الجديدة تحتاج إلى التواصل مع المواطنين والتعلم مما مضى،، بجانب التركيز على الصادرات وفتح المجال للقطاع الخاص.

وتابع: يجب على الدكتور مصطفى مدبولي عقد لقاء دوري مع وزير الصناعة أو وزير الاستثمار، للوقوف على معدلات نمو الاقتصاد خاصة من ملف الصادرات، كما أتمنى من الحكومة الجديدة أن تعمل بروح القطاع الخاض.

وأوضح مسلم، أن مصر تواجه العديد من التحديات الإقليمية خاصة على كافة الحدود الملتهبة للدول المجاورة والتحديات التي تمس الأمن القومي.

وأشار مسلم إلى أن الرئيس السيسي لديه بعد نظر من خلال الأسلحة الجديدة وإمداد الجيش بأحداث المعدات في ظل وجودنا في إقليم متقلب ووجود العديد من التحديات خاصة على المناطق الحدودية.

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، متعهدًا له ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه، وفقًا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

وقدم مدبولي الشكر لكل زملائه على ما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.

الرئيس السيسي يُكلف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة



وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.