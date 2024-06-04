موعد إجازة عيد الأضحى 2024.. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتصدر مؤشرات البحث في جوجل، إجازة العيد حيث يحصل الموظفون على 9 أيام أجازة متواصلة عقب إضافة الجمعة والسبت العطلة الإسبوعية، وهو ما دفع الكثير بالبحث عن موعد وقفة عرفة.

موعد وقفة عرفات

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد وقفة عرفات وعيد الأضحي 2024/1445 فلكيًا في مصر، حيث أكد أن موعد وقفة عرفات من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وتصل عدد أيام إجازات عيد الأضحى لعام 2024 إلى ما يقارب نحو 9 أيام متواصلة.

موعد إجازة عيد الأضحى

ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بموعد إجازة عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذو الحجة 1445 هـ وإعلان موعد الوقفة وأول أيام العيد.

أيام إجازة عيد الأضحى 2024

الجمعة 14 يونيو الموافق يوم الجمعة عطلة رسمية.

السبت 15 يونيو إجازة وقفة عرفات

الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الإثنين 17 يونيو 2024 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

الخميس 20 يونيو 2024 خامس أيام عيد الأضحى المبارك.

الجمعة 21 يونيو 2024 عطلة رسمية.

السبت 22 يونيو عطلة رسمية.