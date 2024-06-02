الدقهلية تناقش استعدادات عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن بدء الاجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2024، لافتًا إلى أنه تم تكليف كافة قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة بإتخاذ جميع التدابير اللازمة كل فى نطاقة استعدادا لاستقبال العيد.

رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات

وأكد محافظ الدقهلية، إلى أنه وجة لاهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات، بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة، لتلقى شكاوى المواطنين والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة، وضرورة تفعيل كافه أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الإنضباط والإلتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع.

وتابع محافظ الدقهلية، الرقابة الصحية علي محلات اللحوم ولضمان جودة وصلاحية السلع واللحوم المعروضة حرصا على صحة وحياة المواطنين من خلال تكثيف الحملات الرقابية من (الصحة- التموين -الطب البيطرى-شرطة التموين- البيئة - الوحدات المحلية) لضبط السلع الغير صالحة ومجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكافة المنافذ والمحلات ومراجعة البيانات المدونة على السلع والتأكد من الافراج الصحى وسحب العينات منها وتحليلها ومصادرة ملح السياحات الغير صالح للاستخدام بمصانع المخللات والألبان والأسماك وكذا تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصة كل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصه بالمناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه هذا بالإضافة إلى إتخاذ التدابير اللازمه لتوافر أسطوانات البوتاجاز لتغطيه الإحتياجات للمواطنين.