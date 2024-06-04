ارتفاع أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم الثلاثاء

شهدت أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4من شهر يونيو2024، ارتفاعا في أسعار بعض أنواع الأسماك، بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار البوري في أسواق البحيرة، ما مابين 120 إلى 130 جنيها حسب الحجم، وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 80 إلى 90 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65 إلى 70جنيها للكيلو، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40 إلى 55 جنيها للكيلو .

أسعار السمك في أسواق البحيرة

وتراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 330 إلي 370 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 240 إلى 280 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 180 إلى 200 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 160إلي 190جنيها للكيلو.

أسعار السردين البلدي

وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 70 إلى 80 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 200 إلى 270 جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 70 إلى 80جنيها للكيلو .