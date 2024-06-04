وزير النقل يترأس الجمعية العامة لشركة المركز الطبي لسكك حديد مصر

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل الجمعية العمومية لشركة المركز الطبي لسكك حديد مصر وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة حيث تم إستعراض نــشــاط الــشــركــة خــلال عــام 2023، حيث شهد المركز الطبي تطوراً متميزاً وطفرة مشهودة فى جودة و كفاءة الخدمات الطبية فى كافة التخصصات والمجالات وكُلل هذا التطور بنجاح مستشفى القاهرة في إعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمدة 3 أعوام .

وتعد هذه المرة الأولى لنجاح مؤسسة طبية بالمجهودات الذاتيه للعاملين وبدون الإستعانة بشركات استشارات الجودة المُتخصصة فى تأهيل المستشفيات.

كما تم تجديد وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالكامل وإمداد العمليات بمنظار العمود الفقري كما تم امداد العمليات الكبرى بمنظار جراحى بمواصفات طبية متقدمة ساعدت في إجراء جراحات جديدة لم تكن تُجرى فى المركز الطبي .

وكذلك تم إفتتاح الرعاية التلطيفية بسعة ٤ أسرة لتقديم الرعاية الطبيه للحالات المُتقدمة من مرضى الأورام كم أشار رئيس جلس إدارة شركة المجلس الطبي لواء دكتور عاطف امام انه فيما يتعلق بقسم جراحات القلب والصدر يستمر العمل فى القسم بتواجد افضل الاستشارين المتخصصين فى عمليات القلب المفتوح واستحداث عمليات جديده وأيضاً وحدة رعاية مركزة منفصلة لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة والدقيقة والتواصل المستمر مع قسم القلب و تقديم افضل خدمات طبية للحالات المشتركة وتم تحديث وتطوير وحدة الغسيل الكلوي بشراء عدد 8 ماكينات غسيل كلوي حديثة وأيضاً إنشاء وحدة السونار الحركي بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم حيث توسع العمل بوحدة السونار الحركى بعدد حالات 3900 خلال عام 2023.

كما حصلت الشركة علي شهادة الأيزو 9001:2015 في جودة الإدارة الشاملة وأضحى المركز الطبي لسكك حديد مصر منصة علميه لتدريب طلبة الامتياز من مختلف الفئات حيث تم تدريب عدد 978 طالب خارجي خلال عام 2023 وكذلك تدريب أطباء الزمالة المصرية كما حصلت إدارة التدريب بالشركة علي شهادة الأيزو ( ISO 21001 : 2018 ). مما يؤدي الي تمكين إدارة التدريب من إصدار شهادات مُعتمده لمتلقي التدريب و التعليم بالمركز و كذلك تمكينها من تنظيم دورات تدريبيه معتمده، وفى ظل الاهتمام بارتقاء الخدمات الطبية المقدمة للمرضى خارج القاهرة تم افتتاح المقر الجديد للمركز الطبي فى منطقة شرق الدلتا ومقره الزقازيق بمجموعة من العيادات التخصصية و التفتيش الطبي كما تم إفتتاح عيادات المركز الطبي بوزارة النقل العاصمة الإدارية كما تم خلال الاجتماع استعراض عناصر الخطة المستقبلية للمستشفى واستعرض رئيس المركز الطبي الإيرادات المحققة في العام المالي المنتهي في 31/ 12 / 2023 حيث بلغت 821 مليون جنيه مقابل 623.1 مليون جنيه في العام المالي المنتهي في 31/ 12 / 2022.



وأكد الوزير خلال الاجتماع أن المركز أصبح أحد المراكز الطبية العلمية المتقدمة ويشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بكافة أقسامها.

واضاف أن المستشفى إلى جانب قيامها بتقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد وشركاتها التابعة فإنها تستقبل المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعليمات واضحة لادارة المستشفى بتطوير كافة المركز الطبية التابعة لها بتقديم مستوى خدمات طبية متميزة بها مثل (المركز الطبي بطنطا- المركز الطبي بالزقازيق – المركز الطبي بأبوزعبل) وتقديم خدمات طبية مميزة لكافة العاملين بالهيئات والشركات التابعة للوزارة في مختلف انحاء الجمهورية في ظل الحوكمة والانضباط في تقديم الخدمات الطبية، وفي ظل تسابق الجميع على اداء مهام وظيفته بكل انضباط، مشيرًا الى الدعم الكامل لتطوير كافة قطاعات وهيئات وشركات وزارة النقل لتصبح في طليعة الهيئات بالدولة، ولتقديم خدمة متميزة وآمنة ومتطورة للمواطن المصري.