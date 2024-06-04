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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عيار 21 بكام.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب في مصر، ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، سجل عيار «21» نحو 3110 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 3554 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 2665 جنيهًا.

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فيما بلغ أسعار الذهب عيار «14» نحو 2073 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 24880 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2352 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية
ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 3170 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 2725 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 2133 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

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