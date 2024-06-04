الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دي يونج يتحدى برشلونة بشأن عدم المشاركة في اليورو

دي يونج
دي يونج

رفض الدولي الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، طلب مجلس الإدارة برئاسة خوان لابورتا.

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وكان برشلونة قد طلب من دي يونج عدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والمقرر اقامتها في ألمانيا خلال الفترة المقبلة.
وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن دي يونج يرفض طلب برشلونة بعدم المشاركة في اليورو، حيث يعتقد أنه قادر على اللعب ولا توجد مشكلة في ذلك، ويرغب في خوض المسابقة مع المنتخب الهولندي.
ويشعر دي يونج أنه يتمتع بحالة مستقرة، كما أنه نجح في التعافي من مشكلة تتعلق بالكاحل، على الرغم من أن برشلونة يظن بأنه سيكون من المناسب عدم تعريض الغضروف للخطر وإنقاذ أنفسهم من مشكلة محتملة.
ومن المقرر أن يبدأ المنتخب تلهولندي مشواره في أمم أوروبا بمواجهة قوية أمام بولندا في السادس عشر من يونيو.

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