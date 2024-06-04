أسعار الخضار في سوق العبور صباح اليوم

استقرت أسعار العديد من الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، مع اقتراب بدء التعاملات الصباحية، وذلك وفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني، حيث وصل سعر الطماطم لـ 6 جنيه، بينما ارتفعت البطاطس لـ 19 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الطماطم من 3.5 إلى 6 جنيه، وتراوح سعر البطاطس من 9 لـ 19 جنيه، وتراوح سعر البصل من 5 إلى 7 جنيه، جاء سعر الجزر ما بين 3 لـ 4 جنيه.

وترواح سعر الخيار البلدي والصوب من 7 لـ 9 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي من 3 لـ 9 جنيه، والصوب من 7 لـ 9 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 4 إلى 8 جنيه، والحار الصوب من 10 لـ 20 جنيه، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 10 لـ 20 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 40 لـ 60 جنيه.

وسجل سعر البامية ما بين 20 إلى 32 جنيه، ووصل سعر كيلو الملوخية ما بين 4 لـ 6 جنيه، والكوسة من 9 لـ 13 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر البسلة ما بين 24 جنيه لـ 30 جنيه، وتراوح سعر السبانخ من 7 لـ 10 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 9 لـ 13 جنيه للكيلو، والقلقاس من 20 إلى 24 جنيه للكيلو.

فيما وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 20 إلى 35 جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 10 إلى 13 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 9 إلى 11 جنيه، والباذنجان الأبيض من 7 لـ 9 جنيه.