غارات إسرائيلية عنيفة على أحياء غزة وسقوط شهداء

يستمر العدوان الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية مستهدفين المدنيين العُزل، ومع فجر اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، قصفت الطائرات الحربية الصهيونية منزلا بحي الدرج شرق مدينة غزة، وانتشل المواطنون 3 شهداء .

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية باستهداف غارات إسرائيلية الأحياء الجنوبية من مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي كثيف.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على حي الصبرة والزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وقال مراسلوا "وفا"، إن طائرات "كواد كابتر" أطلقت النار في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بينما استهدفت المدفعية الاسرائيلية محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

كما استشهد فجر اليوم 3 مواطنين وجرح آخرون، بقصف صاروخي من طائرة حربية اسرائيلية استهدف منزلاً لعائلة غانم في بلوك 10 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا الى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، الليلة، أربعة أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، حيث أفاد مراسل "وفا" بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام ما أدى لإصابة خمسة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، كما قصفت برج "حمد بلوك 9" وبرج "القدس بلوك 7"، في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,479 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.