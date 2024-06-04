تستكمل محكمة جنايات القاهرة، يوم الأربعاء، مُحاكمة عاطلين مُتهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء واستعراض القوة والاعتداء على موظف بإحدى الشركات.

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وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مشاجرة ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول: موظف بإحدى الشركات مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح قطعي باليد "تم نقله للمستشفى"، طرف ثان: 3 أشخاص بحوزتهم طبنجة 2 سلاح أبيض "سكين" وعدد من الطلقات بسبب خلافات سابقة بينهم، حيث قام الطرف الثاني بالاعتداء على الطرف الأول بالضرب وإطلاق عيار ناري في الهواء.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في المخدرات في البساتين.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال).

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته.

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".

وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".