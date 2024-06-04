مرتبات شهر يونيو 2024.. يبحث الكثيرين عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، بعد قرار وزارة المالية بتبكير صرف المرتبات، تزامنا مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2024.



موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024



وقررت وزارة المالية أن مرتبات شهر يونيو 2024، ستصرف مبكرًا، ليبدأ الصرف في يوم 9 يونيو 2024، على أن يستمر لمدة 5 أيام، ينتهي في يوم 13 يونيو 2024 المقبل، تزامنا مع احتفال المواطنين بعيد الأضحى، وإغلاق السنة المالية 2023-2024.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024

ويمكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024، من خلال الأماكن التي حددتها الوزارة، وهي: «البنوك المختلفة - ماكينات الصراف الآلي - البريد المصري».



الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين بالدولة

- مرتبات شهر يونيو 2024.. يحصل موظف الدرجة الممتازة على 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر يونيو 2024.. يحصل موظف الدرجة العالية على 10200 جنيه.

- مرتبات شهر يونيو 2024.. يحصل موظف درجة المدير العام على 9200 جنيه.

- مرتبات شهر يونيو 2024.. يحصل موظف الدرجة الأولى على 8200 جنيه.

- مرتبات شهر يونيو 2024.. يحصل موظف الدرجة الثانية على 8000 جنيه.

- مرتبات شهر يونيو 2024.. يحصل موظف الدرجة الثالثة على 7500 جنيه.

- مرتبات شهر يونيو 2024.. يحصل موظف الدرجة الرابعة على 7000 جنيه.

- مرتبات شهر يونيو 2024.. يحصل موظف الدرجة الخامسة على 6500 جنيه.

- مرتبات شهر يونيو 2024.. يحصل موظف الدرجة السادسة على 6000 جنيه.



جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024



- تصرف مرتبات شهر يونيو 2024، يوم الأحد 9 يونيو لعدد من الموظفين، وتصرف مرتبات شهر يونيو 2024، في يوم 10، لعدد من الوزارات، وبشـأن المواطنين الذين تخلفوا عن صرف مرتبات شهر يونيو 2024 في المواعيد المحددة لكل وزارة، فتصرف مرتباتهم في أيام 11، 12، 13 من الشهر.