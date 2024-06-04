قبل عيد الأضحى.. شروط الاشتراك في الأضحية

عيد الأضحى2024.. تعد الأضحية من شعائر الإسلام التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى، حيث شرعت تذكيراً بقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وابنه إسماعيل عليه السلام.

ويجب أن تتوافر فيها شروط مُعينة تتعلق بنوعية الحيوان، وعٌمره، وصحته، على حسب ما أكدته دار الإفتاء عبر موقعها الرسمية، لتكون الأضحية مقبولة شرعًا.

شروط الاشتراك في الأضحية



أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول شروط الاشتراك في الأُضحية، وحددت شرطين رئيسيين لهذا الاشتراك:

نوع الأُضحية: يجب أن تكون الأضحية من جنس الإبل أو البقر، حيث لا يجوز الاشتراك في الشياه.

عدد المُشاركين: يمكن أن يشترك في البدنة أو البقرة 7 أشخاص، بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة، كما يجوز أن تكون نيات المُشاركين مٌختلفة، ويمكن أن يشترك المٌسلم مع غير المٌسلم في الأضحية، ولكل منهم نيته.

جواز الاشتراك في الأضحية



استندت دار الإفتاء في إجابة عن التساؤل حول شروط الاشتراك في الأضحية على مجموعة من الأدلة الشرعية التي تؤكد جواز الاشتراك في الأضحية، ومنها:

عن جابر رضي الله عنه قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» (رواه مسلم).

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «شَرَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ» (رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله ثقات).