موجة حر قوية تضرب البلاد.. الحرارة تصل لـ 40 درجة

موجة حر.. حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من تأثير كتل هوائية تجتاح محافظات الجمهورية وتزيد الحرارة على كافة الأنحاء لترتفع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة على القاهرة لتصل إلى 40 درجة يومي الخميس والجمعة المقبلين.



ونصحت هيئة الأرصاد بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار وضرورة الإكثار من شرب السوائل الباردة

حالة الطقس يوم الثلاثاء 4 يونيو



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:



القاهرة 38 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 24

بنهــــا 37 24

دمنهور 36 23

وادي النطرون 37 23

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 36 22

الزقازيق 37 23

شبين الكوم 37 23

طنطا 37 23

دمياط 32 22

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 38 22

السويس 37 21

العريش 33 20

رفح 33 20

رأس سدر 35 22

نخل 35 15

كاترين 33 14

الطور 38 26

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 22

مطروح 29 21

السلوم 31 23

سيوة 40 25

رأس غارب 40 29

الغردقة 41 29

سفاجا 40 28

مرسى علم 40 27

شلاتين 38 28

حلايب 36 27

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 23

المنيا 40 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 45 28

الأقصر 44 27

أسوان 44 29

الوادي الجديد 43 28

أبوسمبل 45 30