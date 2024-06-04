تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس مباشرة.. درجات الحرارة في المحافظات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تأثير الكتل الهوائيه شديدة الحرارة يؤثر علي كافة الأنحاء بحيث ترتفع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة علي القاهرة لتصل إلي 40 درجة ، وذلك يومي الخميس والجمعة القادمين.

فيما توقعت أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، العظمي علي القاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

وحذرت الهيئة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار وشددت على ضرورة الإكثار من شرب السوائل الباردة.



درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم :



القاهرة الصغرى 25 والعظمى 38

الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31

بنها الصغرى 24 والعظمى 37

دمنهور الصغرى 23 والعظمى 36

المنصورة الصغرى 22 والعظمى 36

الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 37

شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 37

طنطا الصغرى 23 والعظمى 37

دمياط الصغرى 22 والعظمى 32

بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 32

الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 38

السويس الصغرى 21 والعظمى 37

العريش الصغرى 20 والعظمى 33

رفح الصغرى 20 والعظمى 33

رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 35

نخل الصغرى 15 العظمى 35

سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 33

الطور الصغرى 26 والعظمى 38

طابا الصغرى 23 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

العلمين الصغرى 22 والعظمى 31

مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

السلوم الصغرى 23 والعظمى 31

سيوة الصغرى 25 والعظمى 40

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 41

مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 40

الفيوم الصغرى 25 والعظمى 40

بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 40

المنيا الصغرى 24 والعظمى 40

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41

سوهاج الصغرى 27 والعظمى 42

قنا الصغرى 28 والعظمى 45

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 44

أسوان الصغرى 29 والعظمى 44

الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 43

أبو سمبل الصغرى 30 والعظمى 45

شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38

حلايب الصغرى 27 والعظمى 36

أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 38

رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 35