محافظ القليوبية يحذر المواطنين من التعامل في ملفات التصالح خارج المراكز التكنولوجية

شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على وجود أماكن انتظار كافية لراحة المواطنين المتعاملين مع المراكز التكنولوجية، خاصةً مع موجة الحر التي تمر بها البلاد الأسبوع الجاري، والعمل على عدم وجود أي أعطال في جهاز حجز الدور الإلكتروني بالمراكز التكنولوجية، والتأكيد على عدم التعامل مع المواطنين إلا من خلال المراكز التكنولوجية فقط، وعدم تعامل أي مواطن ومع الإدارات الخلفية، بما في ذلك الإستفسارات وتكون عن طريق المركز التكنولوجي.

الهجان: يتابع جهود المراكز التكنولوجية بالمحافظة

وحذر المحافظ من قيام أي موظف بتقديم أي طلبات نيابة عن المواطنين، وأن أى مخالفة لتلك التعليمات من شأنها إحالة المخالف للتحقيق وتوقيع الجزاء الرادع عليه، والعمل على الإعلان الكافي بالوحدات المحلية لتوعية المواطنين بكل ما هو متعلق بقانون التصالح 187 لسنة 2023، واظهار الجانب الإيجابي للقانون، وتواجد كافة القيادات بالمراكز والمدن والأحياء للمتابعة اليومية لملف التصالح وتذليل كافة العقبات.

استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

وفي مدينة ومركز بنها..

وفي سياق متصل - أكد المحاسب محمد عبد الحميد مرعي رئيس مدينة ومركز بنها، توزيع العصائر والمشروبات البارده على العاملين بالمركز التكنولوجي، وذلك لخلق روح الود والتعاون ولحثهم على استمرار تلقي طلبات التصالح من المواطنين، وذلك بمعرفة منى أحمد عبدالرحمن سكرتير عام المركز والمدينة، وشدد رئيس المجلس على سير العمل وانتظامه بالمركز، والعمل على حل المشاكل والإجابة عن استفسارات المواطنين لتقديم أفضل خدمه للمواطن.

وفي حي غرب شبرا الخيمة..

قام اللواء محمد صحصاح رئيس الحي، بمتابعه تقديم طلبات التصالح بالمركز والإشراف على تقديم الملفات ومتابعه آلية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.

وفي مركز ومدينة قها ..

وفي مجلس مدينة قها، توافد العشرات من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحتة التنفيذية، حيث قام مسؤولي المركز التكنولوجي بالتعاون مع المواطنين، وتذليل كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال طلبات التصالح، والرد على كافة الأسئلة والإستفسارات الخاصة بالمواطنين.

وفي القناطر الخيرية..



قام السيد الاكشر نائب رئيس المدينه، بمتابعة استقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مؤكدا الإلتزام بما ورد باللائحه التنفيذية من توصيات قانون التصالح، وتسهيل الإجراءات، والتيسير على المواطنين. بإشراف اللواء طارق ماهر رئيس المركز والمدينة.