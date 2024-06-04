القليوبية تخصص 410 ساحة ومسجد لصلاة عيد الأضحى

اعتمد صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، أماكن صلاة عيد الأضحى في قري المحافظة، وعددها 410 ساحات بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى والمدن، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال المصلين.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالمحافظة تجهيز الساحات استقبالا لعيد الأضحي المبارك الذي يحل منتصف الشهر الجاري.

410 ساحات ومساجد لصلاة عيد الأضحى..

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف اختيار 410 ساحات ومساجد ضمن أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية، وذلك في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية، بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب.

كما أن موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، يكون الساعة 05:17 صباحا، حيث تستقبل هذه الساحات المسلمين وسط أجواء من البهجة والسعادة.



أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية..

