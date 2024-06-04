كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد الساحر بكلمات مؤثرة

احيا الفنان كريم محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد والده الساحر محمود عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

ونشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، صوره له مع والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وعلق عليها قائلا: "عيد ميلادك في الجنة ونعيمها يا حبيبي باذن الله يا أعظم أخ وأب وصديق.

أهم المحطات في حياة الساحر محمود عبدالعزيز

حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية، بدأ حياته الفنية في التلفزيون، حيث اشترك مع النجوم : "محمود ياسين ونيللي في مسلسل (الدوامة) من إخراج نور الدمرداش.

بدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم (الحفيد)، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها (حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب).

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها (الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش).

وعلى الرغم من قلة المسلسلات التي شارك فيها، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل (رأفت الهجان)، كما قدم عدة مسلسلات أخرى.